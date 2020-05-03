​​​​​​​زراعة 4 آلاف شجرة زيتون داخل محمية مزكفت الطبيعية

تعد منطقة مزكفت الواقعة 10 كم شمال شرق ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، والتي أُعلنت كمحمية طبيعية من قبل مديرية الحراج والمحميات عام 2015، منتزهاً لآلاف الأسر في إقليم الجزيرة.

وخلال عام 2019 باشرت مديرية الحراج والمحميات في الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمشروع زراعة الأشجار على الجهة الشمالية لمحمية مزكفت، وزرعة 4 آلاف شجرة مثمرة كالتين والرمان والعنب؛ واستكملت عملية التشجير بداية العام الحالي بزراعة 4 آلاف شجرة زيتون.

الإداري في مديرية الحراج والمحميات لقمان بدر أوضح أن الهدف من زراعة الأشجار في المحمية هو تجميل المنطقة.

وبيّن لقمان بدر أن حماية الأشجار داخل المحمية يتم عن طريق الضابطة الحراجية التي تمنع الصيد والرعي داخلها، ونوه لتخصيص عمال لسقاية الأشجار.

وزرعت حتى الآن مديرية الحراج والمحميات قرابة 10 آلاف شجرة في ناحية تربه سبيه، من كافة الأنواع الحراجية والمثمرة.

ويوجد ضمن ناحية تربه سبيه محميتان طبيعيتان هما محمية مزكفت ومحمية سد معشوق.

(ر ر/أ ب)

ANHA