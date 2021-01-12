​​​​​​​زراعة ١٥٠٠ شجرة في تل شيران شرق كوباني

وبمبادرة من بلدية شيران وبالتنسيق مع هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات، فقد بدأت أعمال زراعة ١٥٠٠ غرسة في تل شيران.

وبدأت أعمال زراعة ١٢٠٠ من أشجار الصنوبر، و٣٠٠ شجرة سرو في تل شيران الواقعة على بُعد700م جنوب شرق مركز ناحية شيران شرق مدينة كوباني.

ويشارك عشرات الأعضاء من المؤسسات والمراكز المدنية في الناحية معًا في أعمال الزراعة، بهدف تشجير المنطقة لزيادة المساحات الخضراء واستغلال التلال غير المزروعة لجعلها محميات طبيعية بعد أن كانت مهملة من قبل الحكومة السورية في السابق.

وفي هذا السياق قالت الإدارية في قسم البيئة في بلدية ناحية شيران سعاد عطي أنه وبالتعاون مع هيئة البيئة في إقليم الفرات باشرت البلدية في هذه الفعالية تشجير المنطقة وحماية البيئة والبشرية أيضًا، مشيرة إلى أنهم يتطلعون إلى العمل المنسق بشكل أفضل في المستقل القريب.

وأشارت الرئيسة المشتركة لبلدية ناحية شيران، حليمة سيد أحمد، إلى أنه "بعد ثورة 19 تموز تطلّع الشعب إلى القيام بالكثير من الأعمال والتغييرات في المنطقة، بعد أن كانت مهملة من قبل الحكومة السورية"، مؤكدة الاستمرار في هكذا مشاريع لبناء بيئة محمية من التلوث.

وبدوره قال الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية شيران، صالح نوح، إنهم لبّوا دعوة البلدية للمشاركة في مشروع هادف لبناء بيئة مشجّرة جميلة على تل ذو مكان استراتيجي وتاريخي في المنطقة.

وتمت تسمية الغابة على اسم الشهيد فراس، الذي كان من أعضاء الشبيبة الثورية السورية، واستشهد في المكان الذي تغرس فيه الأشجار أثناء مقاومته ضد مرتزقة داعش، إبان هجومهم على المنطقة ضمن صفوف وحدات حماية الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أن بلدية ناحية شيران تخطط لزراعة الأشجار في كافة المدارس التابعة للناحية، بالإضافة إلى مقابر القرى التابعة للناحية بعد الانتهاء من زراعة الأشجار في التل.

(م ع/ج)

ANHA