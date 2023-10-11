​​​​​​​زلزالان جديدان يضربان غربي أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات صباح اليوم، غربي أفغانستان، حيث أوقع زلزال بالقوة نفسها الأسبوع الماضي، أكثر من ألفي قتيل، حسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع قرابة الساعة (00,40 ت غ) على عمق ضحل، مشيرة إلى أن مركزه يبعد نحو 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وبعد وقت قصير ضرب زلزال ثانٍ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شمالي غربي ولاية هرات غربي أفغانستان على ما أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم.

وذكر المركز أن الزلزال وقع على بعد 28 كم شمال غرب ولاية هرات في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي.

وفي 7 تشرين الأول الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفق البيانات الأخيرة، فقد أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2500 شخص وتشريد عشرات الآلاف.

(د ع)