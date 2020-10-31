​​​​​​​زلزال جديد يضرب إزمير وارتفاع حصيلة خسائر زلزال أمس

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن الزلزال وقع الساعة 8.31 بتوقيت تركيا (5.31 تغ)، قبالة سواحل "سفري حصار" في بحر إيجه، مشيرة إلى أن المعطيات التي نشرتها على موقعها الإلكتروني أظهرت أن عمق الزلزال بلغ 7.33 كيلومترات.

وقالت "آفاد" في بيان، فجر السبت، إن المنطقة بعد الزلزال الذي ضرب بحر "إيجه" قبالة الولاية المذكورة شهدت حتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 تغ) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات.

وأعلنت السلطات التركية، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى زلزال إزمير، الذي ضرب غرب البلاد أمس، إلى 25 شخصًا وعدد المصابين إلى 804".

(ي ح)