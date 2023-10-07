​​​​​​​زلزال بقوة 6.3 يضرب غرب أفغانستان

أوقع زلزال بقوة 6,3 درجة غرب أفغانستان صباح السبت قتيلاً وعشرات الجرحى وفق مسؤولين عبّروا عن خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبانٍ.

وأعقبت الزلزال أربع هزات ارتدادية كبيرة مركزها قريب من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أعلن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقالت الهيئة الأميركية إنّ مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

وأفاد متحدث باسم حكومة طالبان بأنّ السكان وأصحاب المتاجر فرّوا من المباني عندما وقع الزلزال الأول حوالي الساعة 11,00 صباحاً (6,30 بتوقيت غرينتش)، لكن لم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق لوكالة فرانس برس إن الحصيلة ما زالت "أولية"، معرباً عن خشيته من ارتفاعها نظراً "لوقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضاً".

وأضاف "في الوقت الحالي، ليست لدينا معلومات وافية".

ويُخشى من وقوع مئات القتلى، وفقاً لتقرير أولي صادر عن المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأشار التقرير إلى أنّه "من المرجّح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق". وأضاف أنّ "الأحداث الماضية بهذا المستوى، تطلّبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني".

وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأنّ عمق الهزة يبلغ فقط 14 كيلومتراً.

وتعتبر مدينة هرات الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرق الحدود مع إيران، العاصمة الثقافية لأفغانستان.

وهي عاصمة مقاطعة هرات التي يقطنها حوالي 1,9 مليون نسمة، وفقاً لبيانات البنك الدولي للعام 2019.

(د ع)