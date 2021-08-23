​​​​​​​زليخة عبدي: تركيا أقدم وأكبر عدو للشعب السوري

عملت تركيا منذ بداية الأزمة السورية على استقبال اللاجئين السوريين، وبنت لهم المخيمات في أرضها قبل بدء الأزمة في بلادهم بفترة ليست بالقليلة، واستقبلت حكومة العدالة والتنمية الملايين منهم، وعملت على استغلالهم من خلال جمع المساعدات الدولية، وتحويل مجموعات منهم إلى مرتزقة يخدمون المصالح الخارجية التركية.

وفي لقاء مع وكالتنا أشارت نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة، زليخة عبدي إلى دور تركيا في تعميق الأزمة السورية "تركيا بادرت منذ بداية الأزمة السورية إلى إدخال المرتزقة إلى سوريا، وكان لها دور كبير في تفاقم الأزمة ونزوح ملايين السوريين".

وأضافت "تركيا بنت المخيمات للسوريين في سبيل كسب المعونات والدعم الدولي للاجئين السوريين، والمهجرين من الأراضي السورية، بالإضافة إلى تجنيدها السوريين لخدمة مصالحها الخارجية وتحويلهم إلى مرتزقة".

أردوغان يستخدم السوريين كوقود لحروبه الخارجية

وأكدت زليخة عبدي أن تركيا عدوة، ولها باع طويل في الاحتلال وتكريس التخلف منذ مئات السنين، ولن تكون صديقة للشعب السوري في يوم من الأيام.

ونوهت أن أردوغان يستخدم السوريين كوقود لحروبه الخارجية، ودائماً ما تشهر حكومة العدالة والتنمية ورقة اللاجئين السوريين في وجه الدول الأوروبية، ويستخدمها كورقة ضغط لجمع المساعدات الدولية.

ضرورة إيقاف الهجمات التركية

واستنكرت زليخة عبدي التواطؤ الدولي مع دولة الاحتلال التركي وإغلاق المعابر الإنسانية في شمال وشرق سوريا، على الرغم من عدم حاجة الإدارة الذاتية إلى المعونات الإنسانية، إلا أن المجتمع لا يؤدي دوره في تحمّل مسؤولية مخيمات النزوح في هذه المنطقة.

ولفتت نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الرقة، زليخة عبدي، إلى ضرورة إيقاف الهجمات التركية، وعودة حكومة دمشق إلى الحوار مع الإدارة الذاتية، وقبول مشروع الفيدراليات واللامركزية في الحكم كحل أمثل لإنهاء الأزمة السورية، مؤكدة أن ذلك سيسهم في عودة المهجرين وإيقاف موجات النزوح.

(س ر)

ANHA