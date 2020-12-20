​​​​​​​زلوخ بكر: أفعال الديمقراطي الكردستاني لا تختلف عن السياسات التي أفشلت الثورات الكردية

نظم مؤتمر ستار، اليوم، في الشهباء تظاهرة منددة بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الدفاع الشعبي وتنفيذه لأجندات الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي، ولمساندة حملة الإضراب عن الطعام لكسر العزلة المشددة عن القائد عبدالله أوجلان.

التظاهرة التي شارك فيها الآلاف من المُهجّرين العفرينيين، في مفرق بلدة بابنس وعلى الطريق الواصل بين بلدة المذكورة وناحية فافين بمقاطعة الشهباء، نُظمت تحت شعار" بروح مقاومة السجون سندحر الفاشية والخيانة".

ورفع المتظاهرون أعلام مؤتمر ستار وصور شهداء قوات الدفاع الشعبي ولافتات كتب عليها "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش أحرارًا مع القائد آبو"،"الحرية من أجل عفرين وحرية القائد آبو"،"بروح مقاومة السجون سندحر الفاشية والخيانة".

بدأت التظاهرة بترديد الشعارات التي تدين خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحيي مقاومة المضربين عن الطعام في سجون السلطات التركية ومقاومة قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، ومقاومة أهالي عفرين في الشهباء.

ومع وصول المتظاهرين إلى ساحة مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين وقفوا دقيقة صمت، بعدها ألقت عضوة مؤتمر ستار زلوخ بكر، كلمة قالت فيها "يشهد التاريخ أنه انفجرت ثورات رافضة للاحتلال ولأعماله في أرجاء كردستان، كما خرجت في وجهها أطراف تسعى إلى هدم وتدمير مكتسبات تلك الثورات، ومنها ثورة قاضي محمد وشيخ سعيد والعديد من الثورات".

ونوهت زلوخ بكر إلى أنهما يفعله الحزب الديمقراطي الكردستاني من "خيانة" بحق الشعب الكردي وتعاون مع المحتل التركي وشن حملات عسكرية على قوات الدفاع الشعبي لا تختلف عن تلك السياسات التي تسعى إلى تدمير مكتسبات الثورات في كردستان والشرق الأوسط.

ولفتت زلوخ بكر إلى أن تطبيق العزلة على القائد، تأتي بهدف إطالة عمر الأزمات العالقة في الشرق الأوسط، وتصدير كافة مشاكلها الداخلية إلى دول الجوار وخارج تركيا.

وأضاف: "يعلم الجميع أنه مع خروج القائد آبو من سجن إمرالي ستُحل تلك الأزمات بطريقة تدمر سياسة الدولة التركية".

واستنكرت زلوخ بكر في ختام حديثها، سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الشعب الكردي، ودعت الحزب إلى تعديل مساره، وعدم الوقوع في أحضان المحتل التركي، كما أكدت على مساندة حملة الإضراب عن الطعام.

وانتهت التظاهرة بترديد المتظاهرين الشعارات التي تحيي مقاومة المعتقلين في السجون التركية.

(كروب/هـ ن)

ANHA