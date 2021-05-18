​​​​​​​زلال جيكر: بروح المقاومة التي جرت في الشيخ مقصود يمكننا تحرير كافة المناطق المحتلة

وحضر الاجتماع، الذي عقد في ساحة الشهداء بالقسم الغربي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، المئات من أهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي، وزين مكان الاجتماع بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جيكر كلمة استذكرت فيها جميع شهداء الحرية الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية أرضهم وشعبهم، وقالت: "عندما نستذكر شهداءنا في هذا اليوم يجب التطرق إلى المقاومة والكفاح الذي أبداه أبطالنا من أجل الحرية والعيش بكرامة، وأن نجدد لهم العهد بمواصلة نهجهم".

وتطرقت زلال إلى الهجمات التي تعرض لها حي الشيخ مقصود من قبل مرتزقة الاحتلال التركي وعظمة المقاومة التي أبداها أبناء الحي، الذين عاهدوا أنفسهم على المقاومة والصمود وحماية أرضهم والسير على خطى الشهداء والوفاء بذلك الوعد.

وقالت: " لولا إصرار الأهالي على المقاومة لم ننعم اليوم بالعيش على هذه البقعة بكرامة وحرية، فما دمنا نتحلى بروح المقاومة فحتماً سنحرر كافة المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية وعلى رأسها عفرين".

وتطرقت زلال إلى المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء خلال ثورة روج آفا الذين ساروا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، مشيرة إلى أن الكرد استطاعوا تأسيس الإدارة الذاتية وطرح مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا.

وشددت زلال في نهاية حديثها على ضرورة تصعيد ومواصلة الكفاح لتحقيق أهدف الشهداء وتحرير كافة المناطق المحتلة من قبل الدولة التركية.

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ANHA