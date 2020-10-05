​​​​​​​زلال جكر: رغم جميع الصعوبات أوجلان لم يستسلم ويستمر في نضاله الديمقراطي

وجاء حديث زلال جكر وعايد إبراهيم في ندوة حوارية نظمتها حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM في مقاطعة قامشلو، تمحورت حول المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول 1998، وهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وشارك في الندوة الحوارية التي نُظمت في صالة عفرين بمدينة قامشلو، الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM زلال جكر، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحشد من الأهالي.

وفي بداية الندوة الحوارية تطرق عضو حركة المجتمع الديمقراطي عايد إبراهيم إلى المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول من قبل عدّة دول إقليمية وعالمية، وقال: "كان الهدف من المؤامرة إبعاد شعوب الشرق الأوسط عن فكر وفلسفة القائد، واحتلال دول الشرق الأوسط بأفكارهم الرأسمالية". وبيّن بأن المؤامرة في حقيقة الآمر هي بحق شعوب الشرق الأوسط أجمع.

وأشار إبراهيم بأن الدولة التركية تعلم جيداً بأن حل الأزمات الموجودة في الشرق الأوسط هي لدى القائد عبد أوجلان، وأضاف: "لذا نرى الآن بأنها تُشدد العزلة على القائد".

وشدد إبراهيم على ضرورة استمرار مكونات شمال وشرق سوريا بمسيرتهم النضالية لإيصال فكر القائد عبد الله أوجلان إلى جميع شعوب العالم. وقال: "رغم جميع الانتهاكات والمؤامرة الدولية التي أحيكت بحق القائد إلا أنه دائماً يؤكد عبر رسائله بأنه المنتصر في ثورته".

ومن جانبها بيّنت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي زلال جكر بأن شهر تشرين الاول شهر أسود بالنسبة لشعوب المنطقة، وقالت: "تشرين الأول يُعد من الأشهر السوداء بالنسبة لشعوب شمال وشرق سوريا، حيث أحيكت المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، واحتلت تركيا مدينتي سريه كانيه وكري سبي".

أوضحت زلال جكر بأنه على الرغم من جميع الصعوبات التي مرّ بها القائد عبد الله أوجلان إلا أنه لم يستسلم بل يناضل من أجل نشر فكره الديمقراطي بين شعوب كردستان، وقالت: "اليوم نبت فكر القائد أوجلان في شمال وشرق سوريا عبر مشروع الإدارة الذاتية المبنية على الأسس الديمقراطية وأخوة الشعوب".

وشددت زلال جكر على ضرورة الرفع من وتيرة النضال، وقالت: "رغم كافة الهجمات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة، إلا أنهم مستمرون في نضالهم ويتخذون من توجيهات القائد أوجلان أساساً في ذلك".

(س آ/ أ ب)

ANHA