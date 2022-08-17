​​​​​​​زلال جكر: الشعب يبقى والاحتلال ينتهي

أشادت الرئيسة المشتركة السابقة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، زلال جكر، خلال كلمة ألقتها في الكونفرانس الثامن لمجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين، بدور الشهداء في استمرارية ثورة روج آفا. وأعادت ذلك إلى مدى ارتباط أهالي شمال وشرق سوريا بفكر القائد أوجلان الذي يدعو للتعايش المشترك بين المكونات.

وفي مستهل كلمتها ثمنت زلال دور الشهداء في زرع بذرة الوطنية في الأهالي، وقالت "إننا نذكر المناضل عزيز عرب كأول شهيد في سوريا، هؤلاء الشهداء هم الذين زرعوا بذور الثورة في كردستان، والروح الفدائية التي تحلى بها الشهداء لحماية شعوب كردستان هي بفضل فكر القائد أوجلان الذي يدعو إلى تطبيق مبدأ أخوة الشعوب في العالم".

أشارت زلال جكر إلى أن استمرارية ثورة روج آفا هي نتيجة بقاء القائد أوجلان لسنين طويلة فيها وتوعية الشعب على حقيقة العدو، وأفادت بالقول: "اليوم أهالي روج آفا متسلحون بفكر القائد الذي عاش هنا لسنين طويلة، وعّى خلالها الشعب على حقيقة العدو ومدى أهمية الإلمام بالتاريخ وحماية إرث الشهداء الذين ضحوا بحياتهم".

كما بيّنت أن مقاومة الكريلا في الجبال تستمد قوتها من مقاومة الأهالي في شمال وشرق سوريا "المقاومة التي تبديها قوات الكريلا في الجبال ضد شتى أنواع الأسلحة المتقدمة والكيماوية التي يستخدمها المحتل التركي، تكسب إصرارها من مقاومة الأهالي في شمال وشرق سوريا ضد المحتل التركي الذي يسعى لتنفيذ مخططاته خدمة لمصالح الدول الرأسمالية حيث يُعتبَر أداة لها".

ونوهت زلال جكر إلى أن الثورة التي بدأت منذ 50 عاماً في كردستان محال أن تفشل "الثورة التي بدأت منذ 50 عاماً من المستحيل أن تفشل، فثورة روج آفا هي استمرار لطرح وفكر القائد أوجلان الذي بدأ نضاله منذ 1972".

موضحة أن استمرار هذه الثورة حتى الآن وازدياد شعبيتها في الشرق الأوسط يشير إلى مدى أحقيتها وقوتها وصلابتها، "ونحن بفضل شهدائنا ضمنا وجودنا وفرضنا أنفسنا كشعب ذو تاريخ وجغرافية وثقافة ولغة".

وطالبت زلال جكر الأهالي برفع وتيرة المقاومة ضد العدو، قائلة "قد يكون الأهالي متأثرين بتهجيرهم القسري من منازلهم، لكن الشعب يبقى والاحتلال ينتهي، لأنه مؤقت والتاريخ يثبت ذلك، وإن احتلال تركيا لبعض الأراضي يجب أن يكون حافزاً للشعب في رفع وتيرة المقاومة ضده وطرده من أراضيه".

على صعيد آخر، لفتت زلال إلى التدخل الخارجي في سوريا وتعميق الأزمة "رأينا كيف تدخلت أميركا وروسيا في الأزمة السورية، وعمقتها وأوصلتها إلى طريق مسدود، لكن ثورة روج آفا لم تخضع لأجندات هاتين الدولتين بل اختارت نهجها وقدمت عشرات الآلاف من الشهداء من خيرة أبناء وبنات هذا الوطن من أجل حماية نهجها (الخط الثالث)".

في سياق حديثها عن التدخلات الخارجية أشارت زلال جكر إلى الاحتلال التركي للأراضي السورية، مبيّنة أن الصمت الدولي حيال الاعتداءات التركية على أراضي شمال وشرق سوريا هو خدمة لمصالح الدول الرأسمالية، وقالت: "هذه المصالح تظهر جلية عند الصمت حيال الهجمات والاعتداءات التركية التي تتسبب باستشهاد المدنيين والأطفال والنساء".

في ختام كلمتها، أكدت زلال جكر أن فكر الأمة الديمقراطية هو ضمان إخراج الشعب السوري من أزمته، وقالت "إننا ندعو كافة الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار وعقد الاتفاق بما يخدم مصالح الشعب السوري وذلك وفق مبدأ الأمة الديمقراطية، المبدأ الذي يدعو للتعايش المشترك بين كافة المكونات والأديان بمساواة وعدل، وإن عدم وصولنا لحد الآن إلى اتفاق مع أي طرف وبالتحديد حكومة دمشق لأن هناك تدخل خارجي يعرقل الوصول إلى حل سياسي".

(غ ع/ س ر)

ANHA