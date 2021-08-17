​​​​​​​زلال جكر: الهجمات جرت بشكل منسق على شنكال وهناك خطر كبير

هاجمت الدولة التركية المحتلة سيارة لوحدات مقاومة شنكال على طريق السوق القديم وسط مدينة شنكال في الساعة 12:10 يوم أمس، ونتيجة لذلك الهجوم استشهد قائد وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن ومقاتل وحدات مقاومة شنكال وابن أخيه عيسى خديدة، وكما و أصيب 3 مدنيين وهم "ميديا ​​قاسم سمو وشامير عباس برجس، وميرزا ​​علي في نفس اليوم "، ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي مدينة شنكال.

واليوم، قصفت الطائرات الحربية التابعة للدولة التركية المحتلة مرة أخرى مستشفى سكينية التابعة لقضاء شنكال، كما واستهدفت المدنيين الذين حاولوا إجلاء الجرحى والشهداء.

وبشأن هجمات الدولة التركية المحتلة على شنكال، أكدت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) زلال جكر على ضرورة توحيد صف الشعب الكردي أكثر من أي وقت مضى وقالت: "يجب تصعيد النضال والمقاومة ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها الدولة التركية دعماً لأهالي شنكال".

يريدون ارتكاب المزيد من الإبادات الجماعية

وقالت زلال جكر إن هذه الهجمات على شنكال تظهر ضعف حزب العدالة والتنمية وأردوغان ، وقالت: "يكمن خطر الدولة التركية في نضال ومقاومة أبناء المجتمع، وتريد الدولة التركية الفاشية القيام بأعمال نهب وإبادة جماعية ضد هذا الشعب القديم، فهو خطر كبير على الشعب الكردي ".

" الحكومة العراقية والدول العالمية، مسؤولة عن ذلك"

وشددت زلال جكر على تعاون الدولة التركية مع دول الجوار وقالت: "على الحكومة العراقية أن تفي بواجبها في حماية شعب شنكال، فهي إذا استغنت عن شنكال اليوم، فهي ستستغني عن بغداد غداً، وإن تقاعس الحكومة العراقية يشير إلى أنها توصلت إلى اتفاق مع الدولة التركية، وإن الحكومة العراقية تتجاهل شنكال لمصالحها الخاصة، وهم مسؤولون عن هذه الهجمات، كما فتحت الحكومة العراقية المجال الجوي لتركيا وسمحت بضربات لاحتلالها، فالدولة التركية تهاجم الشعب أمام أعين العالم كله والجميع في وضعية الصامت، هذه الدول العالمية كلها مسؤولة عن هذا الوضع ".

"هناك الحاجة إلى المزيد من التكاتف، أكثر من أي وقت مضى"

دعت زلال جكر الشعب الكردي إلى التوحد أكثر من أي وقت مضى وقالت: "إن الدولة التركية تستهدف الشعب الكردي بشكل كامل دون أي تمييز بين حدود كردستان، فهم يريدون إبادة الشعب الكردي في هذا القرن حتى لا يديموا مكاسبهم، فالشعب الكردي بحاجة إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى، وإن الخطر هو نفسه ويستمر "يجب تكثيف النضال والمقاومة ضد الإبادة الجماعية لدعم أهالي شنكال وضد الإبادة الجماعية للدولة التركية".

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ANHA