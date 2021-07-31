​​​​​​​ظهور مشاهد للمجزرة التي أرتكبها الفاشيون الأتراك بحق عائلة كردية في قونيا

قتل 7 أشخاص من عائلة ددا أوغولاري بناحية مرام التابعة لقونيا. ظهرت مشاهد هذه الجريمة للعلن. تظهر المشاهد القاتل وهو يجمع العائلة بقوة السلاح في ساحة الدار ثم يقتل 7 من أفرادها.

المحامي مافيش آيدن الذي رأى المشاهد لدى لقائه بالنائب العام في قونيا تحدث عن المشاهد لوكالة مزوبوتاميا.

قال آيدن بأنه في إطار التحقيق هناك 3 كاميرات تسجيل تم فك تشفير واحدة منها فيما لم يتم فك تشفير الكاميرتين المتبقيتين. في تسجيل تم فك تشفيره يظهر القاتل لمدة 35 إلى 40 دقيقة. في هذا التسجيل يظهر قاتل واحد فقط.

في هذا التسجيل يقوم القاتل في الساعة 17:50 بجلب سيارته إلى أمام باب المنزل. في تلك اللحظة تظهر البنت الصغرى للعائلة هي وأختها قادمتان من منزل الجيران. عندما يجلب القاتل سيارته إلى أمام المنزل يترجل منها ويتحدثون ثم يدخل المنزل. يجلس يشار ددا اوغولاري والقاتل على كرسيين متقابلين. في ذلك الوقت تجلس نساء العائلة بجانبهم على الصخور. بحدود 5 أشخاص. يتحدثون قليلاً. يستمر قرابة 20 دقيقة. بعدها يغادر القاتل المكان. بعد18 دقيقة يعود القاتل مرة أخرى. عندما عاد فتح أفراد العائلة له الباب بأيديهم. يدخل الرجل إلى المنزل ويجلس. كان يوجد كيس في يده وأخرج سلاحاً من الكيس. عندما أطلق القاتل النار هجمت عليه البنت الصغرى للعائلة لكي تنتزع السلاح من يده، بعدها تحاول عدة نساء انتزاع السلاح من يد القاتل. بعدها يحاول الباقون انتزاع السلاح من يده. يفلت القاتل من بين أيديهم، ويبتعد قليلاً ويطلق الرصاص من سلاحه على الجميع.

(م م)

ANHA