​​​​​​​ظهور مقبرة عقب انحسار مياه سد الحسكة الجنوبي

أفاد مراسلنا في مدينة الحسكة بظهور مقبرة على الضفة الغربية لبحيرة سد الحسكة الجنوبي، الواقع في الجهة الجنوبية لمقاطعة الحسكة بالقرب من بلدة العريشة على طريق البحيرة القديم مقابل قرية الكرامة، بعد انحسار مياه السد.

يعود انحسار مياه السد الجنوبي إلى انقطاع المياه الوارد من نهري جقجق والخابور، بعد قطع دولة الاحتلال التركي مياه الأنهار من منبعها، والتي تمر ضمن الأراضي السورية، كما تشهده الآن أنهار الفرات والخابور وجقجق.

يعد السد من أهم المصادر المائية في المنطقة الجنوبية لمدينة الحسكة، حيث يعتمد سكان المنطقة عليه في الري والزراعة، وسقاية المواشي، والصيد.

(أم)

ANHA