​​​​​​​زهرة بركل.. مسيرة حافلة بتنظيم النساء وتوجيه نضالهن

تعرض منزلٌ للمدنيين في قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني في تمام الساعة الـ19:30 من يوم أمس الثلاثاء، لقصفٍ بغارة جوية نفذتها طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي.

وأسفر الهجوم عن استشهاد عضوتي منسقية مؤتمر ستار زهرة بركل، وهبون ملا خليل إلى جانب صاحبة المنزل أمينة ويسي.

من هي زهرة بركل؟

زهرة بركل البالغة من العمر 33 عاماً من مواليد مدينة كوباني، درست في كلية حقوق في مدينة حلب، وهي من أسرة وطنية تؤمن بالقضية الكردية.

انضمت في بداية الثورة عام 2013 إلى دار المرأة، طامحة في تحقيق الحرية لكل امرأة مظلومة، ثم تطوعت في الهلال الأحمر الكردي لمعالجة المرضى.

بعد ذلك انتقلت إلى ديوان مجلس الشعب في مدينة كوباني، وبقيت فيه فترة من الزمن، ثم عملت كرئيسة مشتركة لبلديات الشعب في مدينة كوباني.

وتلت فترة عملها في بلديات الشعب استلامها الرئاسة المشتركة لهيئة العدل في مدينة كوباني، وأعطت صورة للمرأة الحرة والعادلة في الهيئة.

فيما بعد كوفئت زهرة بركل كعضوة لمنسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات عام 2018، وبذلت جهداً في سبيل حرية وإيجاد حلول لمشاكلها، وقامت بتنظيم المرأة وتطوير فكرها.

بعد أعوام من النضال ارتقت زهرة بركل إلى مرتبة الشهادة جراء استهداف طائرة مُسيّرة للدولة التركية لأحد منازل قرية حلنج جنوب شرق مدينة كوباني، ليلة أمس.

أمينة ويسي؟

الشهيدة المدنية أمينة محمد ويسي من مواليد 1965 من قرية حلنج شرق مدينة كوباني، أم لـ 5 أفراد، 2 بنات و 3 شباب.

أمينة ويسي تميزت بشخصيتها الوطنية، وشاركت في جميع فعاليات ونشاطات المرأة، ووضعت كل طاقاتها في خدمة قضية الكرد وحصول المرأة على حقوقها.

(س و)

ANHA