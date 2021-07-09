​​​​​​​زعيم المافيا التركي يكشف تورط صويلو بتوزيع أسلحة غير مرخصة

ووجّه زعيم المافيا التركي الهارب خارج البلاد سادات بكر، مجدداً اتهامات لوزير الداخلية سليمان صويلو، وهذه المرة تتعلق بتوزيع سلاح غير مرخص على المدنيين.

فقد اتهم بكر وزير الداخلية التركي بتوزيع أسلحة غير مرخصة على المدنيين ليلة محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016 والفترة التي تلتها من خلال فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال في سلسلة تغريدات نشرها الليلة الماضية، إن البنادق، المعروفة أيضاً باسم AK-47 أو كلاشينكوف، تم تسليمها إلى نائب رئيس فرع الشباب التابع للحزب الحاكم في اسطنبول في الأسبوع الأول من آب/ أغسطس عام 2016.

كما أضاف أن رئيس فرع اسنيورت لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول كان أيضاً في السيارة التي تحمل البنادق.

وتابع "تم تحميل الأسلحة في سيارة (باسات) سوداء حوالي الساعة الواحدة صباحاً في شارع جانبي بمحاذاة كنيسة (سفيتي ستيفان) في حي (بلاط)، والمعروفة أيضاً باسم الكنيسة الحديدية، وكان رئيس فرع الشباب لحزب العدالة والتنمية في اسطنبول في ذلك الوقت هو طه أيهان، الذي يشغل الآن منصب رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي".

وكان بكر قد كشف قبل أيام، عبر مجموعة تغريدات ما قال إنها فضائح فساد، تتعلق بوزير الداخلية سليمان صويلو، كما أوضح بالتفاصيل كيف جمع ثروته ومن هم شركاؤه السرّيون في عمليات الفساد.

وأطلق بكر، زعيم المافيا الذي فر من تركيا أوائل عام 2020 لتجنب الملاحقة القضائية، مقاطع فيديو وتغريدات تتضمن مزاعم خطيرة، بما في ذلك جرائم قتل، ضد سياسيين حاليين وسابقين في محاولة للانتقام من العمليات التي تم إطلاقها ضد أنشطته في تركيا من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو.

(د ع)