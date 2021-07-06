​​​​​​​زعيم المافيا التركي يكشف تورط سليمان صويلو بقضايا الدعارة

وأعلن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، أمس الاثنين، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" أنه بصدد الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص "تورط وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، وقياداته في تحويل بلدية (أسَنْ يورط) بإسطنبول إلى مركز لممارسة الدعارة".

وقال بكر في تغريداته "لقد قدم علي مراد العتيب الذي حل محل رئيس بلدية أسن يورط، السابق نجمي قاضي أوغلو، المستقيل بسبب فضيحة نسائية، إفادة ضدي إلى أحد أفرع الشرطة وشهد بأني كاذب"، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

كلام بكر الخاص بتكذيب ذلك الشخص المذكور، إشارة إلى ما كشفه الأحد من استغلال وزير الداخلية ورجاله للفتيات الفقيرات بإجبارهن على العمل في أعمال منافية للأخلاق مقابل الدراسة في جامعاتهم الخاصة.

وتابع زعيم المافيا في تغريداته قائلاً: "كما أقول دائماً، سأفضحكم كلما كذبتموني، لأنني تعلمت الدرس جيداً، سأكتب القصة الحقيقية لرئيس بلدية أسن يورط السابق علي مراد العتيب. سأكتب بسرور كيف حولوا البلدية إلى ولاية دالاس الأمريكية، بمخططاتهم للدعارة".

وفي سلسلة تغريدات له الأحد، قال زعيم المافيا إن "شريكين سريين لوزير الداخلية يستغلان الفتيات الفقيرات بتركيا في أعمال منافية للأخلاق، مقابل الدراسة بجامعاتهما الخاصة".

وأضاف بكر قائلاً إن "الشقيقين، يوكسل أوزيورت، وأورهان أوزيورت، شريكي سليمان، يقدمان منحاً دراسية للفتيات الفقيرات في جامعاتهما الخاصة، مقابل تنظيم مواعيد غرامية لهم ولدوائرهم القريبة معهن".

وتابع: "لا تحاولوا أن تنكروا، فأسماء هؤلاء الفتيات، والسيارات التي اشتريتموها لهن، ولوحات أرقام السيارات وعناوين المنازل التي اشتريتموها لمن أصبحن عشيقات لكم، كلها مسجلة. في رأيي كل هؤلاء الفتيات أناس طيبون. ولكن للأسف وقعوا في أيدي أشخاص غير أمناء مثلكم".

وأضاف مخاطباً صويلو وشركاءه: "لم يكن كافياً أنكم دنستم شرف الدولة، بل دنستم شرف الفتيات أيضاً، وأضعفتم إيمان الناس بالمقدسات، ماذا فعلتم بنا؟ أنا وإخوتي لا نسامح في حقوقنا".

ودأب زعيم المافيا، خلال أكثر من شهر عبر قناته بموقع "يوتيوب" وتغريداته في "تويتر"، كشف فضائح قال إن مسؤولين بارزين وحاليين متورطين فيها.

وأكثر من تم استهدافه من هؤلاء المسؤولين صويلو، حيث اتهمه بكر بارتكاب أعمال غير قانونية، في مقدمتها مساعدة متورطين بجرائم كبرى في مغادرة تركيا قبل التحقيق معهم، ورغم ذلك لم يقل أردوغان سويلو بعد.

والسبت، أشارت تقارير إعلامية تركية إلى احتدام الخلافات والغضب داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، بسبب الإبقاء على وزير الداخلية بمنصبه.

(د ع)