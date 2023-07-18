​​​​​​​ظاهرة التعذيب بحق السجناء في تركيا في ازدياد

في تصريح لممثل مؤسسة حقوق الإنسان التركية (TÎHV)، المحامي مراد آبا لوكالة فرات للأنباء، أكد أنهم تلقوا 270 شكوى حول التعذيب من السجناء في سجون الحكومة التركية خلال عام 2023.

وسجلت مؤسسة حقوق الإنسان التركية (TÎHV) بيانات التعذيب الممارسة من قبل الدولة التركية بحق السجناء، وستقدم دعم العلاج وإعادة التأهيل للسجناء الذين تعرضوا للتعذيب من الدولة، وحسب بيانات المؤسسة، فقد تقدّم 1201 شخصاً بتقرير حول شكوى التعذيب إلى مؤسستهم عام 2022 و270 شخصاً حتى أيار 2023.

ازدياد ظاهرة التعذيب بحق السجناء

مراد آبا قال: "من بين الشكاوى التي تلقتها المؤسسة، أن من بين 1079 الذين تعرضوا للتعذيب، تعرض 547 شخصاً للتعذيب في مديريات الشرطة، و61 شخصاً في مخفر الجنود الأتراك، و67 شخصاً تعرضوا للتعذيب على أيدي الدرك التركي خلال الاعتقال الرسمي، كما تعرض 331 آخرين للتعذيب في سيارات الاعتقال والنقل. هذه الممارسات تدل على ازدياد ظاهرة التعذيب بحق السجناء، هذه هي كل البيانات لممثلي المؤسسة والسجناء الذين أُفرج عنهم وقدّموا شكوى بعد اعتقالهم، كما أن بعض الأشخاص يتعرضون للتعذيب أثناء اعتقالهم ثم يسجنون، هؤلاء الأشخاص بالفعل لا يستطيعون تقديم شكوى لمؤسستنا، نحن نعلم أن حصيلة التعذيب أعلى من الحصيلة الحقيقية".

وسلّط المحامي آبا الضوء على أن البيانات التي سُجّلت عام 2023 أكثر من ذلك، إذ لم يتم زيارة مؤسستهم في فرع آمد لعدة أشهر في مرحلة الزلزال، وقال: "أثّر الزلزال بشكل خاص على ممثلية آمد وتركيا بأكملها، هذا لأن مبنى مركزنا كان خلف ساحة ديار كَلرياي وظل هذا المكان مغلقاً عدة أشهر، وحظر دخول مبنى المؤسسة أيضاً، لهذا السبب تم إغلاق المؤسسة لمدة شهرين تقريباً، وافتتح بعد ذلك، وللأسف، ولأن مؤسستنا كانت في الطابق الـ 14، كانت هناك أعطال في المصعد، ونتيجة هذه الأعطال، لم نتمكن من تلقي أي مراجعات لشهرين، ولهذا السبب نحن نعلم أنه هناك المزيد من أحداث التعذيب في السجون هذا العام".

منعوهم من حقوقهم الشرعية في العلاج لمدة 30 عاماً

وفيما يتعلق بالشكاوى المقدّمة من قبل السجناء الذين بقوا معتقلين 30 عاماً، قال المحامي مراد آبا: "تم تقديم نحو 50 طلباً لممثلية آمد فقط، فأولئك الأشخاص الذين ظلوا معتقلين على مدار 30 عاماً، انتهكت السلطات التركية حقوقهم لتلقي العلاج، في الواقع، مُنعوا من حقوقهم الشرعية في العلاج مدة 30 عاماً. إننا نعتبر هذه الانتهاكات تعذيباً، ووفقاً للاتفاقات الدولية، يجب على السجناء مغادرة مهاجعهم 10 ساعات يومياً من أجل الراحة. للأسف، فإن السجناء داخل المعتقلات التركية لا يمكنهم الراحة 10 ساعات حتى في الأسبوع، نحن نعتبر هذا تعذيباً أيضاً، ويجب أن يتعلموا حياة المدينة أيضاً. إننا خبراء الخدمة الاجتماعية والأطباء النفسيين نقدم كل ما بوسعنا من أجل تسهيل ذلك".

(أ ب)