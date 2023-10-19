​​​​​​​يونيسيف: 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في السودان

أفادت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بأن عدد الأسر التي تعاني من الجوع ارتفع في السودان بعد مضي ستة أشهر على النزاع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارتا إلى أن 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة بسبب سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية.

وأكدت اليونيسيف أن أكثر من 20.3 مليون شخص أو أكثر من 42 % من سكان السودان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتةً إلى أن هذا المستويات تنطبق بشكل خاص على المناطق التي ترتفع فيها وتيرة الاشتباكات خصوصاً في دارفور والخرطوم وجنوب وغرب كردفان.

ووفقاً لتوقعات جامعة جونز هوبكنز أن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت بحلول نهاية العام الحالي، بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل الخدمات الأساسية منذ بدء النزاع، مضيفاً إنه مع وجود أكثر من 7.1 مليون نازح داخل وخارج السودان، بذلك تكون السودان لديها الآن أكبر عدد من النازحين في العالم.

(س ع)