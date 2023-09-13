​​​​​​​يونيسف: 333 مليون طفل حول العالم يعانون الفقر المدقع

أفاد تقرير صدر الأربعاء عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والبنك الدولي بأن 333 مليون طفل حول العالم يعانون من الفقر، مؤكداً أن وباء كوفيد - 19 أدى إلى رفع الفقر المدقع عن أقل بثلاثين مليون طفل عما كان متوقعاً في السابق. نتيجة لذلك، ما يزال طفل من كل ستة يعيش على أقل من 2,15 دولار يومياً، حسب التقرير.

وقال المدير العالمي للفقر والمساواة في البنك الدولي لويس فيليب لوبيز كالفا في بيان إن "عالمنا يعيش فيه 333 مليون طفل في فقر مدقع، إذ يحرمون ليس من الاحتياجات الأساسية وحسب، بل كذلك من الكرامة والفرص أو الأمل، لا يمكن تحمّله بكل بساطة".

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل أن "الأزمات المتفاقمة من تداعيات كوفيد-19 والنزاعات والتغيّر المناخي والصدمات الاقتصادية عطّلت التقدم وتركت ملايين الأطفال في فقر مدقع".

وتسدد استنتاجات التقرير ضربة لهدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل بالقضاء على الفقر المدقع بحلول العام 2030. فعلى سبيل المثال، خلُص إلى أن 40 في المائة من الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء ما يزالون يعيشون في فقر مدقع، وهي أعلى نسبة في العالم.

وفاقمت مجموعة عوامل بينها النمو السكاني السريع وكوفيد-19 والكوارث المرتبطة بالمناخ الفقر المدقع في أوساط الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، وإن كانت باقي مناطق العالم تشهد تراجعاً ثابتاً.

ودعا البنك الدولي واليونيسف بلدان العالم لمنح أولوية للتعامل مع الفقر في أوساط الأطفال وفرض سلسلة إجراءات تشمل توسيع برامج الإعانات المخصصة لهم. وقالت كاثرين راسل "لا يمكننا خذل هؤلاء الأطفال الآن.. إنهاء الفقر في أوساط الأطفال هو خيار مرتبط بالسياسات".

(د ع)