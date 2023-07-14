​​​​​​​يونسيف: 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط في 2023

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان، الجمعة، إن نحو 289 طفلاً ماتوا أو اختفوا هذا العام، أثناء محاولتهم عبور طريق الهجرة وسط البحر المتوسط، من شمال أفريقيا إلى أوروبا.

ووفقاً ليونيسف، فإن هذا يعادل وفاة أو اختفاء ما يقرب من 11 طفلاً كل أسبوع.

وقال البيان إنه منذ كانون الثاني 2023، قدّرت يونيسف وصول ما يقرب من 11600 طفل إلى شواطئ إيطاليا قادمين من شمال أفريقيا.

ووفقاً ليونيسف، فإن غالبية الأطفال يغادرون ليبيا وتونس، بعد أن قاموا بالفعل برحلات خطيرة من بلدان عبر أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت يونيسف أنه منذ عام 2018، لقي ما يقرب من 1500 طفل مصرعهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط.

وفي السياق، ذكر مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا اليوم، أن قارباً يحمل 11 مهاجراً بينهم سوريون، فقد الاتصال به منذ ليلة الثلاثاء الماضي، فيما أعلن خفر السواحل التونسي، مساء الخميس، انتشال 13 جثة لمهاجرين، إثر غرق مركبهم قبالة محافظة صفاقس.

(م ش)