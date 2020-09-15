أفاد مراسلنا في غزة، ببدء الفعاليات الشعبية الرافضة لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغزة.

وبحسب مراسلنا، فقد دعت الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية الفلسطينية، لهذه الفعاليات، بعد أن حددت يوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر يوم غضب شعبي، تزامنا مع توقيع اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل برعاية أميركية.

وكانت القيادة الوطنية الموحدة لـ"المقاومة الشعبية" قد أعلنت انطلاق برامجها وفعالياتها، تجسيدا لقرارات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عقد في الثالث من أيلول.

وقالت القيادة في بيانها التأسيسي الأول: "أنها ستستلهم فعالياتها وفصولها من انتفاضات شعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وأحرار العالم للاصطفاف مع فلسطين طليعة الناهضين".

وطالبت: "القيادة بتوحيد كافة الجهود نحو العدو المركزي لإحياء الجبهة العربية المساندة للنضال ضد الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع العربي ولإسقاط اتفاقات العار والخيانة التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين".

وشددت في بيانها: "أن المقاومة والفعل الشعبي الشامل ينفجر بطابعه الإنساني التحرري الحضاري بوتيرة تصاعدية تتطور إلى أرقى أشكالها على أراضي دولة فلسطين".

كذلك حددت القيادة الفلسطينية، يوم الجمعة المقبلة: "يوما للحداد ترفع فيه الأعلام السوداء شجبا لاتفاق "أميركا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، ويترافق مع ذلك فعاليات شعبية ضد الاحتلال".

ومن المتوقع أن يجري اليوم توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين بشكلٍ رسمي، في واشنطن.

(ع م)