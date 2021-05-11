​​​​​​​يوكسل كوج: يجب تصعيد المقاومة في كل مكان بروح مقاومة كوباني

تسطّر قوات الدفاع الشعبي ملاحم ومقاومة بطولية ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع منذ الـ 23 من شهر نيسان.

الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي في أوروبا، يوكسل كوج، تحدث عن الهجوم التركي على مناطق الدفاع المشروع، وقال إن "الدولة التركية لا تشن هذا الهجوم الاحتلالي بمفردها، بل بمساندة حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية، فهي لا تستطيع أن تشن بمفردها هجومًا موسعًا بهذا الحجم"، ونوّه إلى أن دولة الاحتلال التركية تهدف من وراء هذا الهجوم إلى توسيع وإدامة احتلالها لمناطق جنوب كردستان، وأن على جميع الشعوب إدراك هذه الحقيقة بشكل جيد.

ونوّه كوج إلى أنهم بصدد الإعلان، عبر تصريح صحفي أمام مبنى المجلس الأوروبي، عن فعالية اعتصام متواصلة وعلى شكل مناوبات، وذلك بتاريخ الـ 12 من شهر أيار الجاري، احتجاجًا على هجمات الاحتلال التركي، وقال "إذا لم يكن المجلس الأوروبي مشاركًا في هذا الهجمة، فبإمكانه التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الصدد". إن صمت المجلس الأوروبي حتى الآن إزاء الهجوم يشير إلى أنها منحت الموافقة على هجوم الاحتلال التركي. هذا ويضم المجلس الأوروبي ممثلين عن 47 دولة، ولديهم برلمانيون وممثلون دائمون، وسوف نتواصل ونلتقي ممثلي المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي حول هجمات الاحتلال التركي، وسوف نطالبهم باتخاذ موقف عاجل وصريح إزاء هذا الهجوم".

’'نفير عام بروح مقاومة كوباني'

أشار كوج إلى إقدام الاحتلال التركي على استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مناطق الدفاع المشروع، ودعا الشعب إلى النفير العام، كما حدث خلال مقاومة كوباني، وقال بهذا الصدد: "خلال مقاومة كوباني، رأينا ما يمكن للشعب أن يقوم به، إذا رغب بذلك. فقد منعت النشاطات والفعاليات المؤثرة في تلك المرحلة من ارتكاب مجزرة بحق الشعب الكردي. سوف نخرج إلى الميادين ضد هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي، بنفس روح النفير العام خلال مقاومة كوباني".

'يجب على الشعب الكردي أن يقف إلى جانب أبنائه'

يوكسل كوج دعا الشعب الكردي وأصدقاءه للوقوف إلى جانب الكريلا، وقال: "على الشعب الكردي الوقوف إلى جانب أبنائه، ومساندة مقاتلي الكريلا الذين يسطرون ملاحم المقاومة، ويجب تصعيد النضال ضد الاحتلال بروح النفير العام. شعارنا ضد الاحتلال وهو "ضد احتلال جميع الميادين، آفا شين وزاب ومتينا، كل مكان هو ميدان للمقاومة"، يجب أن نعمل على دحر هذا الهجوم، وعلى الجميع مساندة المقاومة المتصاعدة ضده. يجب أن نكون مثل الكريلا وأن نحوّل كل مكان إلى ميدان للمقاومة."

(ك)

ANHA