​​​​​​​يُغرم كل من يعتدي على أراضي المحميات الطبيعية

وجاء التعميم الصادر عن هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا للحد من زراعة أراضي المحميات الطبيعية، لما لها من أهمية في تطوير الثروة الحيوانية.

وجاء في نص التعميم:

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل، تعدّ أراضي المراعي والمحميات ذات طبيعة عامة، نظرًا لأهميتها في تطوير الثروة الحيوانية والحفاظ على البيئة، وعليه يمنع منعًا باتًّا زراعتها أو استثمارها أو التشييد عليها بالشكل الذي يؤثر في صفتها كمحميات طبيعية، وفي حال المخالفة تتخذ مجموعة من الإجراءات:

1-يُغرم المتعدي على أراضي المراعي والمحميات بمبلغ قدره / 50/ ألف ليرة سورية لكل دونم.

2-في حال المخالفة يسجن المتعدي لمدة ستة أشهر.

3-الحجز على المعدات الزراعية في حالة الفلاحة ولا يُفك الحجز إلا بعد دفع غرامة قدرها مليون ليرة سورية.

(ك إ/ أ ب)

ANHA