​​​​​​​يريفان: القوات الأذرية استأنفت القصف والهجوم على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية أن القوات الأذربيجانية بدأت صباح الأربعاء باستخدام المدفعية وقذائف الهاون وأنواع أخرى من الأسلحة على عدة محاور على الحدود بين البلدين، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأشارت الدفاع الأرمينية في بيان لها إلى أن الأوضاع ظلت متوترة على الحدود الأرمنية – الأذربيجانية طوال الليلة، وأن القوات الأذربيجانية استخدمت طائرة بدون طيار على محور بلدة جيرموك.

وتابع البيان: "منذ الساعة 8:00 صباحاً، استخدم العدو المدفعية وقذائف الهاون والأسلحة الصغيرة من العيار الثقيل، وبدأت العمليات الهجومية في اتجاه جيرموك وقرية فيرين شورجا".

وكانت قد أعلنت يريفان يوم أمس أن اشتباكات جرت الثلاثاء على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة أن قوات باكو مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيّرة، تسعى إلى التقدّم داخل الأراضي الأرمينية، والتي أسفرت عن مقتل 49 جندياً أرمينياً.

(م ش)