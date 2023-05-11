​​​​​​​يريفان: القوات الأذربيجانية تقصف مواقع للجيش الأرمني

وجاء في بيان وزارة الدفاع الأرمنية: "في 11 أيار/مايو من الساعة 06:00 صباحاً بالتوقيت المحلي أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمنية في اتجاه سوتك (إقليم جيغاركونيك)".

وأضافت الوزارة أنه حتى الساعة 07:00 (06:00 بتوقيت موسكو)، أصيب جنديان أرمنيان.

وأكدت الدفاع الأرمنية أن، "إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار مساء يوم 10 مايو باتجاه مواقع أذربيجانية، مما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية، غير واقعي وغير صحيح".

(د ع)