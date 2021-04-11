​​​​​​​يرلي كايا: الانتهاكات متواصلة داخل السجون ولا معلومات واضحة عن المعتقلين

وقال يرلي كايا " الانتهاكات متواصلة داخل السجون. ولكن بسبب منع اللقاءات، لا يمكننا الحصول على معلومات واضحة بخصوص المعتقلين".

وفي تقرير سابق للجنة مناهضة التعذيب في أيار عام 2019 ذكرت اللجنة أن النظام في سجن إمرالي ،الذي يؤسر فيه القائد عبد الله أوجلان وعدد آخر من المعتقلين السياسيين، لم يشهد أي تغيير منذ 2016.

بدورها، أشارت منسقية مرمرة لمتابعة أوضاع المضربين عن الطعام داخل السجون التركية إلى أن العزلة تطبق على المعتقلين بشكل منهجي منذ عام 2000، واعتبرت ذلك تهديداً جدياً لصحة وحياة المضربين عن الطعام

وفي معرض تقييمه للوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان والسجناء السياسيين، قال يرلي كايا: " مازالت المعلومات تتردد بخصوص الممارسات المنافية للديمقراطية وحقوق الإنسان من السجون. وجهنا الكثير من التحذيرات لكنهم لم يكترثوا (السلطات التركية). للأسف لم نشهد تطبيق أي من الخطوات اللازمة. الظروف في السجون ملائمة لانتشار فيروس كورونا. عدد كبير من السجناء أصيب بالفيروس. أعلن عن عدد من الوفيات داخل السجون بسبب الفيروس. بالرغم من وجود القوانين، لكنها (السلطات التركية) تهمل ذلك وهذا يشكل خطراً كبيراً على حياة السجناء".

المعتقلون محرمون من حقوقهم الأساسية

ولفت عضو الهيئة المركزية في اتحاد الأطباء الأتراك إلى أن الحصول على الخدمات والرعاية الطبية من الحقوق الأساسية للمعتقلين، وأضاف: " في جميع الظروف يجب ضمان حق الرعاية الطبية للسجناء. تقع على الدول مسؤولية التدابير من أجل السجناء. ذكرنا في الكثير من المناسبات أن السجناء ومهما كانت أسباب سجنهم، لا يمكن حرمانهم من حقهم في الرعاية الطبية وحق الحياة".

وانتقد يرلي كايا الجهات التي تعرقل الحصول على معلومات تتعلق بالوضع الصحي للمعتقلين " لأنه لا يسمح للهيئات المستقلة، وبخاصة الأطباء بزيارة السجون، لا يمكننا الحصول على معلومات واضحة عن أوضاعهم الصحية".

ويضرب الآلاف من السجناء السياسيين في السجون التركية عن الطعام منذ الـ 27 من تشرين الثاني من العام الفائت، ويطالبون بحرية القائد عبد الله أوجلان وتحسين ظروف السجناء السياسيين.

ودعا يرلي كايا إلى الحوار مع المضربين عن الطعام وإزالة الأسباب التي أدت إلى تنفيذ الإضراب عن الطعام.

(م)

ANHA