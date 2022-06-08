​​​​​​​YRA يدين اعتقال السلطات التركية مجموعة من الصحفيين ويطالب بإطلاق سراحهم

أصدر اتحاد الإعلام الحر (YRA) بياناً إلى الرأي العام أدان فيه اعتقال السلطات التركية مجموعة من الصحفيين.

جاء فيه: "تعرض اليوم في تركيا مجموعة من الصحفيين/ات للانتهاك الممنهج واعتُقل على إثر المداهمات عدد من الصحفيين/ات والعاملين/ات في مؤسسات تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين.

وبحسب ما ورد، فقد قامت الشرطة التركية بمداهمة منازلِ عددٍ من الصحفيين/ات وأجرت عمليات تفتيش واسعة.

ومن هؤلاء الصحفيين/ات الذين تمّ اعتقالهم ومداهمة منازلهم: "ديكل فرات" الرئيس المشارك لجمعية الصحفيين وسردار ألتان والرئاسة المشتركة لجن نيوز وصفية ألاجاش، ومحرر JINNEWS جولشين كوتشوك، ومحرر وكالة ميزوبوتاميا (MA) عزيز أوروج والصحفي عمر جليك، وسعاد دوغوهان، ورمضان كجلينن، وبيريفان كارا توراك، نشأت توبراك، إبراهيم كويونجو، وأسمر تونج، وزين العابدين بولوت مظلوم دوجان كولر، وأليف أونغور، ورمزية تمال، ومحمد يالجين ومحمد شاهين، وتمّت مصادرة هواتفهم وبعض معداتهم الخاصة بالعمل.

وبالإضافة إلى مداهمة منازل الصحفيين/ات، داهمت الشرطة مكتب JINNEWS في ديارباك في منطقة يني شهير، وخلال المداهمة صادرت أجهزة كمبيوتر وأقراصاً صلبة، بالإضافة إلى بعض الكتب والمجلات.

وبحسب ما ورد، من المحتمل أن تتوسع حملة المداهمات وزيادة عدد المعتقلين/ات من الصحفيين/ات.

ونحن بدورنا، كاتحاد للإعلام الحرّ في شمال وشرق سوريا، ندين ونستنكر تصرفات الدولة التركية التي تنتهك القانون الدولي الخاصّ بحماية الإنسان وحماية الصحفيين/ات، كونهم مدنيون، وندعم الصحفيين/ات المعتقلين/ات بشكل كامل.

ونطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين/ات في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقف الدولة التركية عن الضغط على الصحفيين/ات ووسائل الإعلام".

يشار إلى أن الشرطة التركية كانت اعتقلت في وقت سابق عدداً من الصحفيين في مدينة آمد الكردستانية، في إطار عمليات الابادة السياسية التي تنفذها السلطات التركية

(ف)