​​​​​​​YPJ: سنوصل نضال آفرين إلى ذروته

أصدرت وحدات حماية المرأة (YPJ) بياناً إلى الرأي العام، بصدد استشهاد المقاتلة في وحدات المرأة الحرة - ستار والصحفية آفرين معصوم (بيريفان مصطفى).

جاء في نصه:

"تصبُّ فروع ميراث الصحافة الحرة في كفاح أمثال الشهيدة آفرين معصوم في روج آفا كردستان. دفعت الصحافة الحرة تضحيات كبيرة للكشف عن الوجه القبيح لدولة الاحتلال التركي للعام أجمع، ورفيقة دربنا آفرين هي واحدة من الرفيقات اللواتي اتبعن ميراث غربت آلي أرسوز والعم موسى.

ترعرعت رفيقة دربنا آفرين المنحدرة من مدينة عفرين، في كنف أسرة تتمتع بروح وطنية عالية، وقررت المشاركة في ثورة روج آفا 2014. وكامرأة مقاومة تصدت لهجمات مرتزقة داعش في الخطوط الأمامية بشجاعة. رفيقة دربنا آفرين كانت مقاتلة من جهة، ومن جهة أخرى تظهر حقيقة الثورة للعالم أجمع.

خلال مسيرتها الإعلامية في المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة، تحلت بصفات المناضلة الثورية وتتمتع بروح ثورية عالية ولم تفقد الأمل في أقسى الظروف وأصعبها، منها عندما شن الاحتلال التركي الهجمات على عفرين، اختبأت مع صديقاتها داخل عفرين، مدة 26 يوماً على الرغم من إصابتها بجروح، وتمكنت من الهروب والوصول لرفاقها. فهذه هي الروح العالية والمقدسة التي كانت تتحلى بها آفرين. كانت تتمتع بالشجاعة والإخلاص بشكل دائم. حاربت بلا هوادة من عفرين إلى القضاء على داعش ببندقيتها وكاميرتها وأصبحت لغة القضية المشروعة لنضال المرأة من أجل الحرية في جميع جبهات الحرب.

قررت رفيقة دربنا آفرين الانضمام إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني عام 2020، وتوجهت إلى الجبال الحرة التي لطالما كانت المأوى للشعب الكردي منذ التاريخ، وأزالت الحدود الموجودة في الكفاح ضد المرتزقة والإرهابيين واعتبرت نفسها مسؤولة عن حرية كردستان بأكملها. وبعزيمتها وإرادتها أرادت الوقوف إلى جانب أصدقائها في الجبال الحرة الذين يدوّنون مقاومة تاريخية. وبناء على هذا القرار، بدأت رحلتها إلى الجبال الحرة، لتبدي مقاومة لا مثيل لها، وأبدت مقاومة لا مثيل لها وخلال فترة قصيرة ضد وحشية دولة الاحتلال التركي وصلت صديقتنا آفرين إلى المعنى الحقيقي لوجودها في الأراضي الحرة وواصلت مسيرة الحرية ببسالة حتى النهاية.

نحن في المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة، نتقدم بأحر التعازي في البداية لعائلة صديقتنا آفرين معصوم وجميع أبناء شعبنا الوطني وجميع شهداء الإعلام الحر، ونجدد عهدنا بالتزامنا بالبحث عن الحقيقة، وإظهار الوجه القبيح للاحتلال للعالم أجمع، وسنواصل الكفاح الذي تركته رفيقتنا آفرين خلفها وسنصل نضالها إلى ذروته".

(م ح)

ANHA