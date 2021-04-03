​​​​​​​YPJ... نموذج فريد يُحتذى به ورمزًا للمقاومة والسلام والحرية

وأرسل مجلس المرأة في شمال شرق سوريا، برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 8 لتأسيس وحدات حماية المرأة الذي يُصادف، يوم الغد.

وقال مجلس المرأة في البرقية: "غدًا تمرّ علينا الذكرى الثامنة لتأسيس وحدات حماية المرأة (YPJ) التي تُعتبر الدرع الحامي للمرأة والمجتمع، حيث ساهمت وحدات حماية المرأة وبشكلٍ كبير في حماية مناطق شمال وشرق سوريا من القوى الظلامية المتطرّفة كجبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي، الذي دمّر وأرهب وشرّد وقتل المدنيين الأبرياء، ونشر فكره المتشدّد واستهدف النساء لطمس هويتهن وتجريدهن من حقوقهن وكرامتهن".

واعتبر المجلس أن تأسيس وحدات حماية المرأة كان الرد الحاسم على محاولة فرض الذهنية المتخلّفة، لإعادة المرأة إلى عصور الجاهلية، وكانت لمقاومة وحدات حماية المرأة في كوباني والمتمثّلة بمقاومة وتضحية، آرين ميركان، ورفيقاتها الفضل الأكبر في دحر الإرهاب، وتحرير مدينة كوباني وحماية المنجزات والمكتسبات التي حققتها ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وأصبحت بذلك، نموذجًا فريدًا يُحتذى به في جميع أنحاء العالم ورمزًا للمقاومة والسلام والحرية.

وأكد المجلس أن الحراك الشعبي الذي بدأ في سوريا في 2011، كان نقطة تحوّل وانعطاف في حياة المرأة السورية، ولا سيما المرأة في شمال وشرق سوريا، والتي أثبتت نفسها وبجدارة في كل مناحي الحياة، وحققت بذلك خطوات تاريخية رائدة أسست لمستقبلٍ جديد لكل الشعوب والمكونات المتعايشة في شمال وشرق سوريا.

وتابع المجلس بيانه قائلاً: "إنّنا في مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا نتقدّم بأسمى التهاني والتبريكات لوحدات حماية المرأة (YPJ) في ذكرى تأسيسها، وننحني إجلالًا لأرواح شهيداتنا اللواتي ضحينَ بكل غالٍ ونفيس، ونُجدّد العهد على حماية وصون المكتسبات التي تحققت في ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، ومتابعة النضال والمقاومة وتحرير المناطق المحتلّة والخروج من الأزمة السورية عبر حلٍ سياسيٍ شامل، تُشارك فيه كل الأطراف والمكونات السورية".

(س ع)