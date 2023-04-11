​​​​​​​YPG: نستذكر رفيقنا شاهين جودي بإجلال

وأصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بياناً كتابيّاً حول هذا الموضوع؛ جاء في نصّه:

"توجّه رفيقنا شاهين جودي الذي أُصيب في حربنا ضدّ داعش إلى باشور كردستان (جنوب كردستان) لتلقّي العلاج واستشهد في الـ 30 من تشرين الأول عام 2018 في هجومٍ جويّ شنّته دولة الاحتلال التركي وهو في طريق عودته من هناك.

كوباني هي إحدى المدن التي تركت بصمتها في تاريخ مقاومتنا من البدايات. وقد أُعيد تنظيم حركة التحرّر الكردستانيّة بقيادة القائد آبو وامتدّت لجميع أجزاء كردستان، وقد انطلق الثوّار الأوائل لروج آفاي كردستان من هذه المدينة كما انطلقت الشرارة الأولى لثورة روج آفا من كوباني وهي تمثّل أيضاً أعظم معركة مقاومةٍ ضدّ الاحتلال، فثورتنا هي ثورة التضحية في سبيل الإنسانيّة. وبناءً على هذه الحقائق؛ تُعدّ كوباني مدينة صغيرة تشهد تحولاتٍ وتغييرات عظيمة روّادها القوى الطليعيّة التي يمثّلها الأبطال من أهالي كوباني.

ورفيقنا شاهين الذي وُلد في قرية تل غزال التابعة لكوباني، هو أحد أبناء شعبنا؛ شعب كوباني الأبطال والذي خطى خطوةً جديدة في المقاومة. تُعرف البيئة والمنطقة التي نشأ فيها رفيقنا شاهين بوطنيّها، فمشاركة أبنائها في النضال في سبيل تحرير كردستان قوّي وبارزةً جدّاً. ولهذا كان من الطبيعي أن يتأثّر رفيقنا شاهين بعائلته ومحيطه ويبني شخصيته وفقاً لهذا الأساس. مع انطلاق الشرارة الأولى لثورة روج آفا في كوباني، قام الرفيق شاهين مع عددٍ من رفاقه ولأوّل مرّةٍ في حلب، بتأسيس اتحاد الطلبة الكرد الوطنيين. وبعد تحرير كوباني وباقي المدن استمرّ الرفيق شاهين بخوض أعمال مماثلة في كوباني، منبج وعفرين وقاد الأنشطة التنظيميّة في هذه المدن تحت مظلّة الكونفدراليّة.

في الأعوام الأولى لتشكيل قواتنا وبالتحديد في عام 2012 عاهد الرفيق شاهين على الولاء للشعب والوفاء للشهداء وانضمّ إلى صفوفنا. وشارك في الحرب ضدّ داعش من عام 2014 وما بعدها بشكلٍ فاعل وأُصيب في إحدى الاشتباكات.

كافح الرفيق شاهين وواجه الصعوبات وهو في ريعان شبابه، وبنى شخصيّةً مثاليّة، متكاملة وهو لا يزال شاباً. وسمحت له الخبرة والتجربة الكبيرة التي حقّقها لسنوات بأن يؤدّي الكثير من الأعمال بسهولة. فالتدريب الذي تلقّاه صنع منه جنديّاً عظيماً. وقد تولّى العديد من المهام بسبب شخصيته وكرّس نفسه لجميع أعماله بوفاء. وقد أثّر حبّه لرفاقه وولاؤه لهم وموقفه من الحياة في رفاقه كثيراً ما جعله رفيقاً محبوباً ومحترماً في محيطه.

نستذكر رفيقنا شاهين الذي نفخر برفاقيته وكفاحه بإجلال وامتنان. ونقدّم تعازينا لأسرته ولشعبنا الوطنيّ بأسره".

سجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: شاهين جودي

الاسم والكنية: فاضل شاهين

اسم الأم: عدول

اسم الأب: محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: جنوب كردستان/ 30 تشرين الأوّل عام 2018

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