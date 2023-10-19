​​​​​​​YPG تعلن استشهاد اثنين من مقاتليها

أصدر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب اليوم، بياناً كتابيّأً، كشف فيه سجل مقاتليها باهوز حلب ومتين القلعة، جاء في نصّه:

"يستمرّ نضالنا ضدّ المحتلّين في جميع مناطق شمال وشرق سوريا بلا هوداة وبعزيمة كبيرة، ويتمّ تنفيذ العمليات ضدّ خلايا داعش النائمة ممّا يقطع الطريق أمام أي هجمات محتملة، وفي هذا السياق، تمّ في الـ 12 من شهر تشرين الأوّل الجاري، تنفيذ عمليّة ضدّ إحدى خلايا داعش في دير الزور وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت خلال العمليّة، عن إصابة رفيقنا متين بجروح بليغة، ومن ثمّ استشهاده في الـ 16 من الشهر ذاته رغم جميع المحاولات والتدخّلات الطبيّة لإنقاذه.

واستشهد رفيقنا باهوز الذي كان يؤدّي مهامه في منطقة دير الزور في الـ 15 من الشهر الجاري، إثر حادثةٍ تعرّض لها أثناء الاستعداد لعمليّةٍ ضدّ إحدى خلايا داعش.

وُلد رفيقنا باهوز في حلب ونشأ على الحس الوطني في كنف عائلته الكرديّة الوطنيّة، والتحق بصفوفنا في مسقط رأسه حلب عام 2013، وأنهى تدريباته للمقاتلين الجدّد في عفرين بنجاح، وأُصيب خلال حملاتنا ضدّ مجموعات المرتزقة المدعومة من قبل الدولة التركيّة كداعش وجبهة النصرة في مناطق عفرين، الشهباء ودير الزور، وعاد إلى تأدية مهامه مجدّداً بعد تلقّيه للعلاج، وقاتل على الجبهات الأماميّة ضدّ هجمات دولة الاحتلال التركي على روج آفا وليس فقط ضدّ مجموعات المرتزقة التي تدعمها.

وُلد رفيقنا العربي متين القلعة في تل كوجر، لقد سعى داعش في منطقتنا إلى نشر أفكاره المخالفة للقيم الإسلاميّة بين شعبنا العربي، لكنّ التحاق الرفيق متين بصفوفنا لمحاربة فكر داعش المظلم هذا شكّل ردّاً مناسباً وموقفاً مهمّاً ضدّه، ففي الوقت الذي بدأت فيه وحدات حماية الشعب بتحرير شعبنا العربي وبالأخص من كان منهم في قبضة داعش منذ عام 2015، شكّل هو بالتحاقه بصفوفنا، جسراً يربط بين شعبنا العربي والكردي وباقي شعوب المنطقة. وبعد تلقّيه للتدريبات الأكاديميّة، شارك في العمليات في الرقّة ودير الزور ومركدة والدشيشة، وعلى الجبهات التي كانت تشهد نضالاً نشطاً ضدّ داعش، وشارك رفيقنا متين بشكلٍ نشط في العديد من العمليات التي نفّذناها في دير الزور، لمنع داعش من رصّ صفوفه والعودة إلى قوّته السابقة، ثمّ استشهد في العمليّة الأخيرة بعد أن قاتل ببسالة.

إنّنا في وحدات حماية الشعب نستذكر رفيقينا باهوز ومتين بإجلال وامتنان ونجدّد عهدنا بالنضال بالإصرار والعزيمة ذاتها حتّى القضاء على آخر مرتزق ومحتلّ على أرضنا، ونقدّم تعازينا لذوي رفيقينا باهوز ومتين ولشعبنا الوطنيّ بأسره".

سجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: باهوز حلب

الاسم والكنية: بشار بكر

اسم الأم: وصفي

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور/15 تشرين الأوّل عام 2023

الاسم الحركي: متين القلعة

الاسم والكنية: سليمان الأحمد

اسم الأم: عنود

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور/16 تشرين الأوّل عام 2023".

(ر)