وتجمّع أهالي قرية روباريا أمام مجلس قريتهم للبدء بحملة تنظيف القرية من المخلفات والقمامة المنتشرة في وسط القرية لجمعها وحرقها للتخلص منها.

أهالي القرية جمعوا النفايات والقمامة التي تناثرت في القرية، ووضعوها في مكان مخصص لها.

محمد عثمان أحد المشاركين في حملة التنظيف قال: " نناشد الأهالي وضع القمامة في المكان المخصص لتجميعها، ومن ثم نقله عبر آليات البلدية إلى المكان الذي خصصته بلدية الشعب في القرية".

وأضاف عثمان" إن تنظيف القرية واجب يقع على عاتق كل فرد، لأن النظافة هي دليل تطور المجتمعات والبلدان".

جيان علي أضافت: " النظافة هي عنوان الحضارة والسلامة، ومن المعيب أن نرمي الأوساخ عشوائيًّا، ويتطلب من الجميع جمع القمامة في أكياس محكمة الإغلاق، ووضعها في المكان المخصص لترحيلها من قبل البلدية".

وبدورها قالت وضحة مراد" يترتب على الجميع الالتزام والمحافظة على نظافة القرية لأن جمالية القرية تُظهر وعي الشعب وتطوره، مضيفةً إن هذه الحملة هي الرابعة لتنظيف القرية وأطرافها بشكل جيد، لأن النظافة هي الحياة".

أطفال القرية أيضًا شاركوا في حملة التنظيف، وقالوا نرجو من الأهالي الحفاظ على نظافة القرية، وجمع القمامة في المكان المخصص وعدم رمي القمامة والأوساخ عشوائيًّا.

هذا ولا زالت حملة تنظيف القرية مستمرة للحفاظ على جماليتها وجمع القمامة المنتشرة في القرية وأطرافها.

(ع ا/سـ)

ANHA