​​​​​​​YNK: بائعو الوطن سمحوا لتركيا ببناء 100 قاعدة عسكرية في هولير ودهوك

أصدر المكتب الثالث للاتحاد الوطني الكردستاني (YNK) في هولير، بياناً كتابياً، ردّاً على تصريحات مسرور البرزاني، التي أطلقها 16 نيسان الجاري بقوله "لا يمكننا أبداً أن نكون شركاء في الخيانة والفساد والإرهاب والترهيب والتدمير واستخدام الأشخاص من أجل مصالحنا الخاصة"،

جاء في نص البيان:

"الذين باعوا تراب الوطن هم من سمحوا لتركيا ببناء أكثر من مائة قاعدة عسكرية على حدود محافظتي هولير ودهوك، هم من يمهدون الطريق لاستشهاد المواطنين وتدمير بيئة وغابات كردستان، وبيان موقف رئيس مجلس الوزراء التاسع، في النواحي السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعمل المشترك، يقود إقليم كردستان نحو نفق مظلم.

ما يحدث الآن في إقليم كردستان هو خرق لكافة معايير ومقومات الدولة، ومن يقف وراء ذلك هم الإرهاب والسياسيون، لطالما سقطت حكومة إقليم كردستان تحت أقدام بغداد، فما الذي تفتخرون به؟ ما الذي بقي في جعبتها لتقدمه، غير الفوضى ومحو الملامح السياسية لإقليم كردستان؟ فعلى الصعيد الدولي، أزالت كافة ملفات المساندة والدعم، وعلى الصعيد الداخلي، دمّرت كافة أشكال الوحدة وتحاول إلغاء جميع العلاقات.

ومن الناحية الاقتصادية، قام هذا الأخ بإيصال كافة مصادر الدخل ورواتب المعلمين والبيشمركة والشرطة، إلى مرحلة مظلمة".

(ل م)