​​​​​​​YNK ينشر قوة عسكرية بينه وبين PDK لمنع تمركز الجيش التركي

أفادت وكالة روج نيوز بأن الاتحاد الوطني الكردستاني أرسل ليلة أمس قوة عسكرية إلى الحدود بينه وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتمركز هناك؛ لأن دولة الاحتلال التركي كانت تحاول نشر قواتها في تلك المنطقة من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وحسب موقع ستاندر، فقد وصلت قوة من البيشمركة الليلة الماضية إلى منطقة كبكي حامد آغا وكلو قاسم بين المنطقة الفاصلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتمركزوا هناك.

وأفادت القوة التي توجهت إلى المنطقة، أن “وصولنا إلى هنا بسبب وجود مخطط من قبل الدولة التركية التي تريد الوصول الى المنطقة من خلال قوة داخلية كما حدث في زين وورته ولهذا السبب انتشرنا في هذه المنطقة قبل دخول قوات الجيش التركي هذه المنطقة".

وحسب مصادر محلية، فإن القوات العسكرية التي توجهت إلى المنطقة هي بيشمركة تابعين للاتحاد الوطني الكردستاني، وتوجهوا إلى المنطقة بهدف إفشال محاولات تمركز الجيش التركي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

تعد منطقتا كبكي حامد آغا وكلو قاسم مناطق واقعة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وهي معروفة منذ سنوات كنقاط تقسيم للمناطق الخاضعة لسيطرتي الحزبيّن منذ عامين، تريد الدولة التركية احتلالها والتمركز فيها، عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي أعمق منطقة في إقليم كردستان.

(ف)