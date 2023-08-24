YNK يدعو الحكومة العراقية إلى حدّ الاعتداءات التركية على البلاد

تشنّ دولة الاحتلال التركي بشكل شبه يومي، هجمات واسعة على مناطق في باشور (جنوب كردستان)، وعلى الرغم من الدعوات النيابية للحكومة الاتحادية لوضع حد للخروقات التركية، إلا أن الحكومة ما زالت تلتزم الصمت.

في هذا الصدد، دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية إلى إنهاء الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، مشددة على ضرورة أن يكون الموقف العراقي أكبر من التنديد والاستنكار.

وخلال رصد لوكالة روج نيوز لقصف المسيّرات التركي في باشور (جنوب كردستان) وثقت 5 مجازر بحق المدنيين، الأولى في قرية رنكينه في قضاء شاباجير والثانية في قضاء جمجمال والثالثة في دهوك والرابعة في دوكان والخامسة في قضاء بنجوين، عدا عن قصفها اليومي وخاصة بالأسلحة المحرمة دولياً لمناطق الكريلا.

وعن هجمات دولة الاحتلال التركية المحتلة على باشور ومناطق مختلفة من العراق، قالت المتحدثة باسم كتلة الاتحاد الوطني سوزان منصور لوكالة روج نيوز إن "أي تدخل خارجي في شؤون العراق مرفوض أياً كان شكله".

وأضافت "لا يجوز التهاون في موضوع السيادة الوطنية ولا يمكن السماح للقوات التركية بانتهاك سيادة العراق كونها خطا أحمر".

وأشارت إلى أنه "يفترض قيام الحكومة الاتحادية بوضع حل دبلوماسي لردع التجاوزات التركية وحفظ سيادة العراق".

(ف)