​​​​​​​يجب تقوية المنظومة الإدارية لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة

عقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً موسعاً لأهالي بلدة معشوق لانتخاب ممثلين لمجلس ناحية تربه سبيه في إقليم الجزيرة.

وحضر الاجتماع الذي عُقد في البلدة170 عضواً لحزب الاتحاد الديمقراطي، والعشرات من أبناء البلدة، حيث تحدث خلاله سليمان أبو بكر عضو المجلس العام للحزب، وفصيح حسين الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، وأشارا إلى أن الحزب تأسس على مبادئ سامية ويناضل في سبيل تحقيق الحرية والديمقراطية.

ونوّه أبو بكر وحسين إلى أن الحكومة السورية والدولة التركية تحاولان خلق فتنة بين المكونات من خلال استهداف رؤساء العشائر، وشدّدا على ضرورة تقوية المنظومة التنظيمية والإدارة لإفشال كافة المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة.

وخلال الاجتماع قدّم 150 من أبناء البلدة من المكون العربي طلبات الانتساب لعضوية الحزب، ومن ثم تم انتخاب عضوين كممثلين لمجلس الحزب في ناحية تربه سبيه.

(ك إ/ أ ب)

ANHA