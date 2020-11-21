​​​​​​​يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام المحاولات التي تهدف إلى تدمير مكتسباتنا

على خلفية حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني لقواته في مناطق حق الدفاع المشروع في باشور كردستان، وجّهت رابطة المرأة المثقفة، والمرأة في اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، ولجنة الأدبيات في روج آفايي كردستان نداء إلى الرأي العام الكردستاني.

البيان قرئ في حديقة القراءة بمدينة قامشلو من قبل الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة أناهيتا سينو، وجاء في نص البيان:

"أمام ما توصل إليه الكرد من إنجازات في كل من باشور وروج آفاي كردستان، وما يبديه شعبنا في روج هلات وباكور كردستان من تضحيات جسام ومقاومة عتيدة، وأمام كل هذه التضحيات التي صُبغت بدماء طاهرة أريقت على مدى سنين وإلى يومنا هذا، من أجل الوصول إلى هذه المكتسبات التي بين أيدينا، والتي عجزنا عن الحصول عليها على مدى طويل، فإن هذه الإنجازات التي حلمنا بها ذات يوم، وهي الآن بين أيدينا، فهي أمانة أيضاً بين أيدينا، وخاصة في هذه المرحلة العسيرة التي يمر بها شعبنا، والتي يستغلها أعداء الكرد، من خلال تصعيد وتيرة الخلافات بين الكرد أنفسهم لضربهم ببعض، ودفعهم إلى حرب ليس للكرد فيها ناقة ولا جمل سوى تدمير منجزاتهم وإراقة المزيد من الدم الكردي وباليد الكردية، وهذا ما يسعى إليه أعداء الكرد لتنفيذ مخططاتهم وتحقيق مصالحهم على حساب الكرد " .

مناشدة بعدم الانجرار وراء حرب يكون الكرد الخاسر الأكبر فيها

وناشدت أناهيتا سينو، باسم المشاركات، الضمير الكردي وعقله الحي إلى عدم الانجرار وراء بعض الأطراف، وتحت أي ذريعة كانت، لأن ذلك ستؤدي إلى حرب يكون الكرد الخاسر الأكبر فيها، وقالت: "من هذا المنطلق يجب علينا ألاّ نقف مكتوفي الأيدي، أمام هذه المحاولات التي تهدف إلى الإيقاع بنا وتدمير مكتسباتنا، فنحن جزء من هذه الأمة التي ضحت وما زالت، لإيمانها بعدالة قضيتها، وحقها في أن تعيش حياة حرة كريمة على أرضها "

(ه ع/أ ب)

ANHA