​​​​​​​YBŞ تُحيي ذكرى شهداء الإبادة الجماعية في شنكال

وبدأت مراسم إحياء الذكرى من خلال قيام المقاتلين في وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) بتقديم عروض عسكرية استذكاراً لشهداء الإبادة الجماعية.

وتحدث خلال المراسم العسكرية، أحد قادة وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) خليل عرب ، واستنكر خليل عرب خلال حديثه و بشدة المجزرة الوحشية ضد الإيزيديين، وتحدث خليل عن الهجمات الوحشية التي قام بها مرتزقة داعش، وقال: “لقد فقدنا العديد من الأشخاص في هذه الهجمات، معظم المخطوفين والقتلى والذين مورست بحقهم الإبادة الجماعية والقتل الوحشي كانوا من الفتيات والنساء الإيزيديات، لذلك هذا اليوم هو يوم حزن بالنسبة لنا “.

واستذكر خليل عرب في كلمته الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل شنكال وتابع قائلاً: “إن اجتماعنا الآن وعيشنا بأمان على هذه الأرض، يكون بفضل الرفاق الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم على هذه الأرض. اليوم ، بعد تشكيل وحدات مقاومة شنكال في المنطقة، توحدت جميع مكونات المنطقة تحت مظلة وحدة الشعوب، ويمكنهم هزيمة داعش معًا، ولأن المكونات العربية والإيزيدية تقاتل اليوم في الخندق نفسه، تمكنوا من هزيمة مرتزقة داعش اليوم من خلال المقاومة”.

وفي ختام حديثه قال القيادي خليل عرب “لقد أدركنا خلال اليوم الأسود من الإبادة بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) ترك الإيزيديين وحدهم، لقد تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع تنظيم داعش الإرهابي، وقام بتسليم الفتيات والفتيان الإيزيديين إلى تنظيم داعش الإرهابي على طبق من ذهب، لهذا السبب ، لن نسمح أبدًا لقوات مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالعودة إلى شنكال، كما نشكر حزب العمال الكردستاني (PKK)".

وأضاف “نحن كمقاتلين في وحدات مقاومة شنكال(YBŞ) أقوياء ضد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى”.

المصدر: روج نيوز