​​​​​​​يبرز جمال طبيعة بلاده بصوته الشجي

طفل من قرية حسن ديرو التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة، يقطن منذ تهجيره مع أسرته في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، أحب الغناء ومارسه مبكراً، بعد أن برع في حفظ كلمات الأغاني.

شيرزاد رشيد (12 ربيعاً)، تعلّم من أخته الأكبر منه سناً، وعندما اكتشفت أسرته موهبته شجعته وحفزته على تطويرها.

كان يؤدي الأغاني بإتقان لافت، ولم يكن يتعلم هذا الغناء على خشبة مسرح أو في معهد موسيقي ولكنها موهبة "ربانية".

الموازنة بين دراسته وموهبته

أكثر من شجع الطفل شيرزاد على إظهار موهبته كان جده، كما فتحت أسرته المجال له لينضم إلى مركز جميل هورو للثقافة والفن ويطوّر موهبته ويكتسب الخبرات.

وكيلا ينقطع شيرزاد عن دراسته، كان يكتفي بيوم في الأسبوع للتمرن، لكي يتمكن من القيام بواجباته وتحسين أدائه على حدٍ سواء، ويؤكد شيرزاد "أن معلميه وأصدقاءه في المدرسة أيضاً أُعجِبوا بصوته".

أغاني هادفة

استطاع الطفل شيرازد، منذ سنة وحتى الوقت الحالي، أن يؤدي خمس أغانٍ في الحفلات، بأسماء "اللغة الكردية zimanê kurdî"، "gul الوردة"، "gund القرية"، "paqiji النظافة"، والأغنية الأخيرة عن القائد عبد الله أوجلان وعيد نوروز".

وينوه شيرزاد إلى أن أغنية "gul الوردة" هي المفضلة لديه ويقول: "الورد له معانٍ عديدة، ولأن وطننا مليء بالورود، حيث إن ما يميز عفرين طبيعتها الخلابة وورودها، فإنني أميل إلى أغنية gul أكثر، أما بقية الأغاني فهي هادفة ومحفزة".

وذاع صيت الطفل شيرزاد وزادت شعبيته بعد أن قدّم أغانيه في الحفلات التي تُقام في المنطقة بأداء عفوي طفولي.

لم تُسجّل له أي أغنية حتى الآن، ولكن لديه رغبة شديدة بتحقيق هذه الأمنية، حيث قال: "حتى الآن لم أسجل أي أغنية باسمي، فقط أستمع إلى الأغاني وأظل أرددها لأحفظها، وأؤديها في الحفلات المقامة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية".

(ك)

ANHA