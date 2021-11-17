​​​​​​​وزيرة خارجية إستونيا: لوكاشينكو طرح شرطين لإنهاء أزمة المهاجرين

وأوضحت إيفا ماريا ليميتس، اليوم الأربعاء، بأن هذين الشرطين المزعومين هما: "إنه يريد رفع العقوبات (عن بيلاروسيا) والاعتراف به رئيساً لكي يواصل قيادة البلاد"، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم عن حوارها مع قناة ETV.

وأعربت الوزيرة عن قناعتها بضرورة إبقاء العقوبات الغربية المفروضة على بيلاروسيا وتشديدها بأسرع وقت ممكن، مضيفة: "من المهم من وجهة نظرنا أن يظل الاتحاد الأوروبي موحداً ويواصل ممارسة الضغط على بيلاروسيا بالفعل".

ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط الراغبون في دخول الاتحاد الأوروبي عالقين عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وسط تبادل اتهامات بين مينسك والتكتل الأوروبي بافتعال أزمة الهجرة الحالية.

(ل د)