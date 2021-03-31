​​​​​​​وزيرة إماراتية تطالب بمواصلة محاربة داعش في سوريا والعراق

وجاء ذلك في كلمة لوزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية المجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد مرتزقة داعش الذي نظمته كل من الولايات المتحدة وبلجيكا.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الجهود المستمرة الرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لـ داعش في ضوء مرور نحو عامين من معركة الباغوز التي تمكنت فيها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي من تحرير آخر المعاقل الحصينة لمرتزقة داعش الإرهابي، وتحرير نحو 8 ملايين شخص في سوريا والعراق.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإمارات ستواصل العمل من خلال رئاستها المشتركة لمجموعة العمل المعنية بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة، إلى دعم جميع الجهود المستمرة لاستعادة الاستقرار وتنفيذ المشاريع الحيوية في المناطق المحررة من قبضة داعش.

وأكدت على أهمية توفير الإمدادات غير المقيدة أو المشروطة لمواد الإغاثة الإنسانية لجميع المحتاجين في سوريا والعراق.

وأضافت: "أن دولة الإمارات بصفتها أيضًا من المشاركين في رئاسة مجموعة العمل المعنية بالاتصال لمواجهة دعاية داعش وانطلاقًا من كونها الدولة المضيفة لمركزي هداية وصواب، تعلن عن الاستمرار في الالتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لمنع انتشار الدعاية المروجة للعنف انطلاقًا من التزامها الثابت والأكيد تجاه التحالف الدولي".

(ش ع)