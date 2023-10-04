​​​​​​​وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس موافقة على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال زيارة تجريها لأرمينيا، إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة جنوب القوقاز.

وأشارت كولونا في تصريح للصحفيين في يريفان عقب محادثات أجرتها، تطرقت فيها إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

ولم تحدد كولونا نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف "في هذا المضمار بحسّ المسؤولية لكلا الجانبين، دون أي نية في التصعيد".

وشددت على أن أذربيجان بفضل عائداتها النفطية والدعم التركي "لم تتوقف عن التسلّح لاتخاذ خطوات".

(س ع)