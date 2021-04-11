وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال المؤتمر تعامل بلاده مع أميركا كشريك كامل في مواجهة تهديدات إيران.

وقال بيني غانتس: "سنعمل مع أميركا للتأكد أنّ الاتفاق مع إيران سيمنع سباق تسلّح في المنطقة".

بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مناقشة التهديدات الأمنية الإقليمية مع غانتس.

والتقى أوستن، يوم الأحد، مع نظيره ورئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي صباح غد الإثنين.

هذا، ووصل وزير الدفاع الأميركي، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى تل أبيب، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط.

(ش ع)