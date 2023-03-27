أجرى وزيرا الخارجيّة السعودي، الأمير فيصل بن فرحان والإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، محادثات هاتفيّة هي الثانية بينهما في أقلّ من أسبوع.

و"جرى خلال الاتّصال مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتّفاق" الذي تمّ التوقيع عليه في الصين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة (واس).

كذلك، اتّفق الوزيران على "عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي"، وفق الوكالة التي لم تُحدّد زماناً أو مكاناً للّقاء.

وكانت إيران والسعوديّة أعلنتا أنّهما ستستأنفان خلال شهرين علاقاتهما الدبلوماسيّة المقطوعة منذ 2016؛ إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وانقطعت العلاقات عندما هاجم محتجّون إيرانيّون البعثات الدبلوماسيّة السعوديّة في إيران، بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيّاً معارضاً يُدعى نمر النمر.

ويُفترض أن يُتيح التقارب الحاصل بين إيران والسعوديّة، إعادة فتح سفارتَيهما في غضون شهرين وتنفيذ اتّفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عاماً.

(د ع)