​​​​​​​وزير خارجية سلطنة عمان يزور دمشق على رأس وفد رسمي

وأفاد الإعلام الرسمي التابع لحكومة دمشق بوصول وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البو سعيدي على رأس وفد رسمي إلى مطار دمشق الدولي.

وقال وزير خارجية دمشق فيصل المقداد خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البو سعيدي في مطار دمشق الدولي اليوم: "إن العلاقات مع سلطنة عمان الشقيقة مستمرة، ولم تنقطع والسلطنة وقفت إلى جانب سورية ضد الإرهاب".

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد صرح أمس الأحد، بأن الجزائر والعراق والأردن لديهم رغبة في عودة دمشق لشغل مقعدها.

ومؤخراً، تصدرت الإمارات مساعي بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا، وكانت قد أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018.

(د ع)