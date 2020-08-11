​​​​​​​وزير خارجية مصر: نعمل على تلبية أولويات لبنان

وأضاف وزير الخارجية المصري لدى وصوله بيروت في زيارة تضامن، أن مصر ستوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، والجسر البحري لإعادة الإعمار.

وأكد شكري أن مصر تكثّف الجهود في المجالات كافة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته، وقال: "لدينا توجيه بضرورة العمل الوثيق من خلال الأجهزة الحكومية المصرية لتلبية الاحتياجات والأولويات للبنان في أقرب فرصة ممكنة".

وأعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، "إننا مستعدون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ".

وقال: "هناك تراكمات سبّبت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الأولويات الخاصة للشعب اللبناني وإعادة الإعمار".

(ز غ)