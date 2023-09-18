​​​​​​​وزير خارجية لوكسمبورغ يعرب عن أسفه لاستشهاد عضوات من (YPJ)

أعرب وزير خارجية دولة لوكسمبورغ جان أسيلبورن، عبر منشور على منصة" إكس" عن أسفه العميق لاستشهاد ثلاثة عضوات من وحدات حماية المرأة (YPJ) في غارة جوية بطائرة بدون طيار تركيا في منبج، سوريا يوم الجمعة الماضي.

ولفت الوزير خلال المنشور، إلى أنه التقى مع أحد ضحايا الغارة، شرفين سردار، في عام 2016 للتعبير عن دعمه في المعركة المشتركة ضد داعش.

وأصدرت القيادة العامة لوحدات حماية المرأة بياناً كتابياً بصدد استشهاد عضوة قيادة مجلس وحدات حماية المرأة العسكري، شرفين سردار، والمقاتلتين في الوحدات نوجان أوجلان، وجاندا جودي، اللواتي استشهدن جراء قصف مسيرة تركية في ريف منبج 15 أيلول.

(م ش/أ ب)