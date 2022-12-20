وقال دبلوماسي إيراني، لوكالة فرانس برس، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، التقى اليوم الثلاثاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل على هامش قمة "بغداد2" التي يستضيفها الأردن.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية، إن "عبد اللهيان أكد لبوريل، الاستعداد لإنهاء محادثات فيينا على أساس المسودة التي أفضت إليها المحادثات الصعبة".

ويأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت المفاوضات النووية بين طهران والقوى الكبرى إلى طريق مسدود.

وحضر اللقاء منسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا وعلي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين، حسب المصدر الدبلوماسي الإيراني.

ورأى وزير الخارجية الإيراني، يوم أمس أن قمة "بغداد2" قد تشكّل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة منذ أشهر بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأبرمت إيران مع قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، ألمانيا) في عام 2015، اتفاقاً بشأن برنامجها النووي أتاح رفع عقوبات عنها؛ لقاء خفض أنشطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن معظم التزاماتها.

وبدأت إيران وأطراف الاتفاق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحيائه في نيسان 2021. وتعثر التفاوض مطلع أيلول 2022.

(م ش)