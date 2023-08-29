​​​​​​​وزير خارجية بريطانيا يزور بكين

أوضحت وزارة الخارجية الصينية، عبر بيان، أن: "جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، سيقوم بزيارة رسمية للصين في 30 آب".

وتابع المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، عندما سئل عن الزيارة في مؤتمر صحفي يومي: "سيُجري الجانبان تبادلات متعمقة حول القضايا محل الاهتمام".

وكان من المتوقع أن يزور كليفرلي الصين في نهاية تموز، لكن الرحلة لم تتم. وسيكون أعلى مسؤول بريطاني يزور الصين منذ زيارة وزير الخارجية الأسبق جيريمي هانت في تموز 2018.

اتخذت حكومة المملكة المتحدة نهجاً متشدداً نسبياً تجاه الصين، حيث أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في أيار أن بكين تشكل "التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين".

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية اليوم، أن سوناك "منفتح" على لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في الهند.

ويتعرض سوناك لضغوط متزايدة من بعض الشخصيات في حزب المحافظين الحاكم الذي يسعى إلى تشديد سياسة لندن تجاه الصين، لكن المملكة المتحدة تتطلع أيضاً إلى تعزيز مشاركتها الدبلوماسية وعلاقاتها الاقتصادية مع الصين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة غارديان البريطانية.

(م ش)