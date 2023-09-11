​​​​​​​وزير خارجية بريطانيا سيحذّر من التهديد الإيراني خلال زيارته لإسرائيل

يبدأ وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، اليوم، ومن المقرر أن يدعو خلالها إلى تجديد الحوار بشأن حل الدولتين، والالتزام بمعالجة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديدات من إيران، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يجري كليفرلي خلال الزيارة محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، خلال زيارته للضفة الغربية.

وقال كليفرلي في تصريحات قبل الزيارة "المملكة المتحدة وإسرائيل تعملان معاً بشكل وثيق للحفاظ على سلامة شعوبنا". وتعهد "بتجديد شراكتنا الأمنية الوثيقة في مواجهة التهديدات غير المقبولة من النظام الإيراني".

وسيجري محادثات مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ويحضر عرضاً لمنظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "القبة الحديدية".

(م ش)